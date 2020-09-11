Движение «Голос» предложило ввести уголовную ответственность для избирателей, голосующих за вознаграждение
В докладе «Голоса» говорится, что за последние пять лет за совершение электоральных преступлений перед судом предстали 204 человека, из них только 12 человек привлекли к уголовной ответственности
Движение в защиту прав избирателей «Голос» предлагает перевести преступления в сфере выборов в категорию тяжких. Соответствующее предложение содержится в докладе, в котором активисты проанализировали электоральные преступления на досрочном голосовании за последние пять лет.
«Голос» предлагает властям перевести статью 141 УК («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избиркомов»), статью 142 УК («Фальсификация избирательных документов»), статью 142.1 УК (Фальсификация итогов голосования») и статью 142.2 УК («Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня») в категорию тяжких преступлений. Статью 5.16 КоАПа («Подкуп избирателей») предлагается исключить, но оставить за подкуп только существующую статью Уголовного кодекса РФ, сообщают «Ведомости».
Помимо этого, движение предлагает ввести уголовное наказание для избирателей, которые голосуют за того или иного кандидата либо партию за вознаграждение.
В докладе «Голоса» говорится, что за последние пять лет за совершение электоральных преступлений перед судом предстали 204 человека, из них только 12 человек привлекли к уголовной ответственности.