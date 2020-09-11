11 сентября 2020, 11:00
В России за сутки коронавирусом заразились 5 504 человека
В России за последние сутки коронавирусом заразились 5 504 человека. Общее число заразившихся за весь период наблюдения составило 1 051 874 человек. По данным оперштаба, в результате коронавируса скончались 102 человека
В России за последние сутки коронавирусом заразились 5 504 человека. Общее число заразившихся за весь период наблюдения составило 1 051 874 человек.
По данным оперштаба, в результате заражения коронавирусом скончались 102 человека. Всего умерло 18 365 человек.
В Москве за сутки коронавирусом заразились 698 человек, в Московской области – 175, в Петербурге – 216, в Нижегородской области – 161, в Свердловской области – 133, в Ханты-Мансийском АО- 80, в Ростовской области – 158, в Красноярском крае – 102, в Воронежской области – 111, в Саратовской области – 101, в Ставропольском крае – 133.