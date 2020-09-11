В МВД предложили обязать всех иностранцев сдавать отпечатки пальцев и оформлять ID-карты
Правоохранительные органы предложили обязать иностранных граждан, находящихся в России свыше 30 дней, сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты с данными о себе и выданными патентами на работу
Правоохранительные органы предложили обязать иностранных граждан, находящихся в России свыше 30 дней, сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты с данными о себе и выданными патентами на работу. Данное нововведение планируется прописать в новой редакции закона о правовом положении иностранцев в России.
В МВД предлагают отказаться от бумажных миграционных карт в пользу электронных, а также дать иностранцам возможность изменять цель въезда в страну «на ходу» без выезда. Также иностранцы смогут пользоваться порталом госуслуг для получения необходимых разрешений, сообщает «КоммерсантЪ».
Одновременно с послаблениями в МВД предлагают обязать всех мигрантов, находящихся в России более 30 суток, сдавать отпечатки пальцев, фотографироваться, проходить медосвидетельствование и получать ID-карты.
Указанные нововведения будут касаться всех приезжающих, как низкоквадифицированных работников, так и высокооплачиваемых специалистов.