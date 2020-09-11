Владимир Путин лично извинился перед президентом Сербии за оскорбительный пост Марии Захаровой
Президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров лично извинились перед лидером Сербии Александром Вучичем за некорректную шутку официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой
Президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров лично извинились перед лидером Сербии Александром Вучичем за некорректную шутку официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Об этом сообщил сербский президент, а в Кремле данную информацию подтвердили.
«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся, и Сергей Лавров тоже. А из-за поста Захаровой это сделали оба. При том что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы об этом не упомянул», - заявил Александр Вучич, слова которого приводит РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин извинился перед Вучичем.
Напомним, 6 сентября представитель МИД Мария Захарова опубликовала в Facebook пост, в котором некорректно пошутила по поводу встречи Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Поводом для шутки стало фото, на котором видно, что сербский президент сидит на значительном расстоянии перед Дональдом Трампом.
Мария Захарова опубликовала коллаж из фотографии из Белого дома и знаменитого кадра из фильма «Основной инстинкт» с Шерон Стоун. «Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте», - написала Захарова.
Пост официального представителя МИД России возмутил многих сербских политиков.