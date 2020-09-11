Минтранс снова предложил сделать платным для автомобилистов проезд по региональным дорогам
Министерство транспорта предложило с 2025 года ввести плату за проезд по региональным дорогам для личного транспорта. Взамен ведомство обещает с 2035 года ввести бесплатный проезд на общественном транспорте
Министерство транспорта предложило с 2025 года ввести плату за проезд по региональным дорогам для личного транспорта. Взамен ведомство обещает с 2035 года ввести бесплатный проезд на общественном транспорте.
В проекте транспортной стратегии прописывается механизм «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов. Согласно этой схеме, с 2025 года с автомобилистов будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году - со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. Одновременно с этим Минтранс обещает российским гражданам бесплатный проезд в общественном транспорте с 2035 года, сообщает РБК.
Ранее Минтранс уже предлагал вводить плату за проезд по дорогам общего пользования, включая въезд в города. Однако тогда в Госдуме напомнили ведомству, что российское законодательство предполагает наличие альтернативного бесплатного проезда. Таким образом, инициатива транспортного ведомства противоречит закону.