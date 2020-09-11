11 сентября 2020, 07:13
Власти США потребовали от России признаться в причастности к отравлению Навального
«Мы смотрим на Россию и ожидаем, что она сделает шаг вперед и признает, что это было сделано в России, и кто-то будет привлечен к ответственности за это», - заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон
Власти США потребовали от России признания в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
«Мы смотрим на Россию и ожидаем, что она сделает шаг вперед и признает, что это было сделано в России, и кто-то будет привлечен к ответственности за это», - заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, слова которой приводит РИА Новости.
Представитель США также заявила, что некоторые страны НАТО планируют в будущем принять ряд мер из-за инцидента с Алексеем Навальным, которого отравили ядом из группы «Новичок».
Российские власти отрицают версию об отравлении оппозиционера и считают соответствующие заявления Запада провокацией.