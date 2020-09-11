11 сентября 2020, 06:40
В российском правительстве сообщили об открытии границы с Южной Осетией
Глава оперштаба по борьбе с распространением коронавируса и вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что соответствующее распоряжение будет подписано главой правительства Михаилом Мишустиным в ближайшие дни
Российские власти сообщили об открытии в ближайшее время границы с непризнанной республикой Южная Осетия.
Глава оперштаба по борьбе с распространением коронавируса и вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что соответствующее распоряжение будет подписано главой правительства Михаилом Мишустиным в ближайшие дни, передает РИА Новости.
Напомним, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ранее заявил об открытии границы с Россией 15 сентября. В связи с этим он поручил республиканскому Минздраву нарастить запасы медикаментов и быть готовым к приему больных.
Граница между Россией и Абхазией была открыта после карантина еще 1 августа.
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