Бывший эмиссар самопровозглашенной республики Ичкерия Ахмед Закаев сообщил о похищении своих родственников
Бывший эмиссар самопровозглашенной республики Ичкерия Ахмед Закаев, проживающий в Великобритании, сообщил о похищении своих сестер и братьев в Чечне. По его словам, неизвестные забрали двух его сестер и двух братьев
Бывший эмиссар самопровозглашенной республики Ичкерия Ахмед Закаев, проживающий в Великобритании, сообщил о похищении своих сестер и братьев в Чечне. По его словам, неизвестные забрали двух его сестер и двух братьев.
Ахмед Закаев связывает похищение родственников со своим видеообращением, в котором он осудил пытки модератора чата оппозиционного телеграм-канала 1ADAT. В этом обращении политик поддержал деятельность телеграм-канала и заявил, что раз «власти позволили себе такое в отношении их модератора, то и он тоже модератор 1ADAT», сообщает издание «Кавказ.Реалии».
После публикации в интернете этого видеообращения спикер чеченского парламента и правая рука Рамзана Кадырова Магомед Даудов заявил, что рад словам Ахмеда Закаева, поскольку теперь с него «будет спрос».
Телеграм-канал 1ADAT публикует новости о пытках, внесудебных задержаниях и других нарушения прав человека в Чеченской республике. 8 сентября в соцсетях появилось видео, на котором модератор сначала называет телеграм-канал «грязным», а затем садится на бутылку в качестве самонаказания. Многие интернте-пользователи сочли, что мужчину заставили это сделать под угрозами.