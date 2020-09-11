Власти США ввели санкции против трех россиян из-за вмешательства в американские выборы
Министерство финансов США сообщило о введении персональных санкций против трех российских граждан и одного украинца из-за вмешательства в ход американских выборов
Министерство финансов США сообщило о введении персональных санкций против трех российских граждан и одного украинца из-за вмешательства в ход американских выборов.
Персональные санкции (запрет на въезд в США и заморозка активов) введены в отношении россиян Антона Андреева, Дарьи Аслановой и Артема Лифшица, а также против депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача. Последний ранее опубликовал записи разговоров, на которых слышны голоса, похожие на голоса бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает ТАСС.
Напомним, что после победы на президентских выборах 2016 года Дональда Трампа власти США обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования. Расследование не выявило следов сговора между Трампом или его избирательным штабом и Россией, но попытки вмешательства в выборы подтвердились.