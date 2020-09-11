11 сентября 2020, 02:40
В Следственном комитете появится спецотдел по борьбе с фальсификацией истории
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился создать специальное подразделение по расследованию преступлений, связанных с «реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился создать специальное подразделение по расследованию преступлений, связанных с «реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества».
В пресс-службе ведомства рассказали, что сотрудники подразделения займутся установлением виновных в совершении преступлений в годы войны, «реализацией принципа неотвратимости наказания, а также предотвращением искажения исторических фактов».
Напомним, что в июле текущего года в Конституцию РФ были внесены поправки, которые затрагивают тему «фальсификации» истории. Эксперты еще од голосования говорили, что внесение такой поправки окончательно запретит свободомыслие в России и другой точки зрения, кроме официальной, больше не будет.