В Петербурге добровольцев пригласили поучаствовать в испытаниях американской вакцины от COVID-19
Мариинская больница в Санкт-Петербурге пригласила добровольцев принять участие в исследовании вакцины от коронавируса, которая была создана американской компанией MSD (международное название Merck&Co)
Мариинская больница в Санкт-Петербурге пригласила добровольцев принять участие в исследовании вакцины от коронавируса, которая была создана американской компанией MSD (международное название Merck&Co). В эксперименте должны принять участие 30 человек по всему миру.
Для участия в испытаниях вакцины приглашаются лица старше 18 лет, которые ранее не переносили коронавирус COVID-19 и не прививались от нее. Одним участникам исследований введут вакцину, а другим – плацебо, сообщает РБК.
Между тем, ранее стало известно, что Мариинская больница на сутки приостановила плановый и экстренный прием пациентов в связи со вспышкой коронавируса. Сейчас в медучреждении проводится проверка.
Напомним, что сейчас также проводятся пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса «Спутник V», которая была разработана центром имени Гамалеи.