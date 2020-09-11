11 сентября 2020, 01:34
В Тверской области двое мужчин украли рельсы Октябрьской железной дороги весом две тонны
На железнодорожной станции Высокое под Торжком (Тверская область) пропали рельсы Октябрьской железной дороги. Похитителями рельсов оказались двое местных жителей
На железнодорожной станции Высокое под Торжком (Тверская область) пропали рельсы Октябрьской железной дороги. Похитителями рельсов оказались двое местных жителей.
Портал Tverigrad.ru сообщает, что пропажу рельс обнаружили на запасном пути станции Высокое в Торжокском районе. Пропали три рельсы длиной 33 метра и весом две тонны.
Сотрудник железной дороги, обнаруживший пропажу, сообщил об инциденте в полицию. Правоохранительные органы выяснили, что преступление совершили двое местных жителей в возрасте 27 лет и 41 года.
Похитители продали рельсы, а полученные деньги планировали потратить на себя. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража».