Власти Москвы отменили обязательный карантин для людей с симптомами ОРВИ и гриппа
Власти Москвы отменили обязательный двухнедельный карантин для заболевших гриппом или ОРВИ, если их тест на коронавирус даст отрицательный результат
Власти Москвы отменили обязательный двухнедельный карантин для заболевших гриппом или ОРВИ, если их тест на коронавирус даст отрицательный результат.
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила в эфире телеканала «Россия 24», что жители столицы с симптомами ОРВИ и гриппа по-прежнему должны сдавать тест на коронавирус. Однако теперь, если ПЦР-тест на коронавирус окажется отрицательным, то пациент больше не будет приравниваться к больному коронавирусом и ему не придется изолироваться.
Ранее столичные власти заявляли, что самоизоляцию для больных простудными заболеваниями ввели, чтобы остановить распространение COVID-19.