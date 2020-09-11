Строительство Центральной кольцевой автодороги подорожало на 20 млрд рублей
Проект по строительству Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг Москвы снова подорожал. Правительство накануне утвердило увеличение бюджета на 20 млрд рублей, из которых 15,76 млрд рублей выделит бюджет
Проект по строительству Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг Москвы снова подорожал. Правительство накануне утвердило увеличение бюджета на 20 млрд рублей, из которых 15,76 млрд рублей выделит бюджет.
С начала строительства ЦКАД подорожал с 320,6 млрд до 341,2 млрд рублей, а сроки сдачи проекта сдвинулись на три года.
В постановлении правительства говорится, что источники и объемы финансирования проекта могут быть дополнительно уточнены после получения данных госэкспертизы каждого из пусковых комплексов.
Напомним, что протяженность ЦКАД должна составить 344 км. Заказчиком трассы от государства выступила госкомпания «Автодор», а генподрядчиком первой секции стал «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова, пятой — «Кольцевая магистраль» (группа АРКС). Третий участок получила Автодорожная строительная корпорация (принадлежит ГК «Автобан»), четвертый — «Юго-восточная магистраль» (консорциум ГК «Автобан» и РФПИ).