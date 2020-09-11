11 сентября 2020, 00:05
Евросоюз официально продлил персональные санкции против россиян из-за Украины
Евросоюз официально продлил индивидуальные санкции в отношении группы российских граждан, которые впервые были введены в 2014 году из-за вмешательства в дела Украины
Евросоюз официально продлил индивидуальные санкции в отношении группы российских граждан, которые впервые были введены в 2014 году из-за вмешательства в дела Украины.
В Совете ЕС сообщили, что санкции будут действовать еще полгода, до 15 марта 2021 года. Ограничения коснутся «лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
Речь идет о заморозке активов фигурантов санкционного списка в странах ЕС и запрете на въезд.
Напомним, что к санкциям ЕС против Москвы присоединились Черногория, Албания, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, Украина и Грузия.