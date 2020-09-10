Проект дочери пресс-секретаря президента получил от мэрии Москвы 16,5 млн рублей на пиар
Компания «Муви Парк», в которой арт-директором работает дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова, получила от мэрии Москвы контракт на продвижение в соцсетях проекта Visit Moscow
Компания «Муви Парк», в которой арт-директором работает дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова, получила от мэрии Москвы контракт на продвижение в соцсетях проекта Visit Moscow.
Стоимость госконтракта составляет 16,5 млн рублей, а заказчиком выступает «Проектный офисом по развитию туризма и гостеприимства Москвы».
Владелец компании «Муви Парк» Федор Балванович сообщил «Открытым медиа», что изначально Visit Moscow был собственным проектом Лизы Песковой. «Мы полностью получаем „арт-дирекшн“ от нее - в каком направлении делать ролики. Ее роль - контроль того направления, куда мы идем, что мы делаем в плане контента и „визуала“», - заявил бизнесмен.
По условиям госконтракта, «Муви парк» должен разработать стратегию реализации проекта Visit Moscow в соцсетях, подготовить контент-план, взять на себя производство контента и продвижение страницы в социальных сетях.