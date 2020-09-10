Борцы с коррупцией нашли у дочери губернатора Ленобласти дом и бизнес на Лазурном берегу
Активисты выяснили, что Юлия Дрозденко, вышедшая замуж за гражданина Франции, владеет вместе с ним компанией Richard Partnership. Этой фирме принадлежит дом в центре Ниццы, стоимость которого при покупке составляла 1 млн 225 тысяч евро (57 млн рублей)
Петербургский штаб Алексея Навального обнаружил у дочери губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко Юлии дорогостоящую недвижимость.
Активисты выяснили, что Юлия Дрозденко, вышедшая замуж за гражданина Франции, владеет вместе с ним компанией Richard Partnership. Этой фирме принадлежит дом в центре Ниццы, стоимость которого при покупке составляла 1 млн 225 тысяч евро (57 млн рублей).
Помимо дома компании Richard Partnership принадлежит кафе La Tapenade в центре Ниццы (стоимость объекта 625 тысяч евро или 39 млн рублей). В штабе Навального сообщили, что до 2019 года этой недвижимостью управлял отец губернатора Юрий Дрозденко.
Еще в 2015 году хакеры из группировки «Анонимный интернационал» рассказывали о свадьбе дочери ленинградского губернатора на Лазурном берегу Франции. Сам Дрозденко в 2013 году рассказывал, что его дочь живет в Москве и работает во «Внешэкономбанке», а зять-француз – в Росбанке.
Супруга Александра Дрозденко Ирина занимается бизнесом. В 2016 году ее состояние оценивалось в 4,5 млрд рублей.