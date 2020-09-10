Минпромторг предложил отказаться от практики закрытия магазинов во время пандемии
Минпромторг России предложил властям отказаться от практики приостановки работы торговых объектов в период пандемии. Соответствующая инициатива прописана в проекте поправок в рекомендации Роспотребнадзора,
Минпромторг России предложил властям отказаться от практики приостановки работы торговых объектов в период пандемии. Соответствующая инициатива прописана в проекте поправок в рекомендации Роспотребнадзора, которые регулируют работу объектов торговли в условиях пандемии коронавируса.
Министерство предлагает отказаться от тотального закрытия магазинов, в первую очередь непродовольственных.
В ведомстве заявили, что в период противодействия распространению коронавируса непродовольственный ретейл практически полностью остановил свою работу. Однако если инициатива Минпромторга будет одобрена, то это значительно снизит риски банкротства предприятий торговли, а также соответствующего сокращения занятости населения.
В Роспотребнадзоре пока не прокомментировали предложение Минпромторга.
Согласно данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), из-за ограничительных мер с конца марта непродовольственные торговые предприятия потеряли от 50% до 90% оборота, а в некоторых случаях бизнес был парализован практически полностью.