10 сентября 2020, 16:08
В Челябинской области главу района, решившего «навести порядок», избил неизвестный
Главу Кусинского района Челябинской области Юрия Лысякова, который после совещания «пошел наводить порядок», избил неизвестный мужчина в медицинской маске, после чего проехал машиной по его ноге. Инцидент произошел возле здания администрации района
Главу Кусинского района Челябинской области Юрия Лысякова, который после совещания «пошел наводить порядок», избил неизвестный мужчина в медицинской маске, после чего проехал машиной по его ноге. Инцидент произошел возле здания администрации района.
Юрий Лысяков проезжал на машине рядом с администрацией, а ехавшая за ним машина посигналила светом фар. Он остановился, решив, что за рулем кто-то из его знакомых. Когда чиновник вышел из автомобиля, то к нему подошел неизвестный мужчина в медицинской маске, избил его и скрылся.
Глава Кусинского района подозревает в нападении одного из местных кандидатов в депутаты, сообщает Ura.ru.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения на главу района.