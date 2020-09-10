10 сентября 2020, 15:48
В Кургане полицейские изъяли в штабе Навального направления для наблюдателей на выборах
В Кургане сотрудники полиции пришли в штаб Алексея Навального под предлогом проверки сообщения о порче замка и обстреле окна, но изъяли 28 направлений для наблюдателей на выборах
В Кургане сотрудники полиции пришли в штаб Алексея Навального под предлогом проверки сообщения о порче замка и обстреле окна, но изъяли 28 направлений для наблюдателей на выборах.
Координатор курганского штаба Алексей Шварц сообщил «МБХ медиа», что они никакого заявления в полицию не подавали, но силовики заявили о поступившем заявлении по поводу порчи замка, незаконного проникновения в офис и обстрела окна. При этом полицейские сразу же изъяли направления для наблюдения за голосованием от кандидатов.
«Уперли у нас все направления, там их 28 штук», - сообщил Алексей Шварц.
Ранее неизвестные залили клеем замок и повредили окно в курганском штабе Навального.