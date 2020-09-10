Американские ученые доказали разрушительное действие коронавируса на мозг человека
Специалисты обнаружили инфекцию в центральной нервной системе лабораторных мышей, зараженных коронавирусом, и в органоидах — трехмерных культур нейронов, имитирующих головной мозг
Ученые Йельского университета в США доказали разрушительное действие коронавирусной инфекции на мозг человека.
Специалисты обнаружили инфекцию в центральной нервной системе лабораторных мышей, зараженных коронавирусом, и в органоидах — трехмерных культур нейронов, имитирующих головной мозг, сообщает издание The Independent.
Американские ученые отметили, что в отличие от других вирусов (например вируса Зика), коронавирус вызывает тихую инфекцию, которая не провоцирует иммунную реакцию, очищающую мозговую ткань от инфицированных клеток. Вместо этого ковид ограничивает нейронам доступ к кислороду, что способствует их гибели. COVID-19 также в короткие сроки уменьшает число синапсов — связей между нервными клетками, — нанося вред когнитивным способностям.
Вирус проникает в клетки мозга через рецептор АСЕ2, находящийся на поверхности клеточной мембраны. Этот рецептор в основном экспрессируется в клетках легких. Ученым пока не удалось выяснить, как коронавирус попадает в мозг. Предполагается, что он может сделать это через обонятельную луковицу, глаза или даже кровоток.