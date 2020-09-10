Басманный суд перевел под домашний арест Николая Мистрюкова, который дал показания против Сергея Фургала
Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о переводе из СИЗО под домашний арест бывшего депутата Николая Мистрюкова, который дал показания против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о переводе из СИЗО под домашний арест бывшего депутата Николая Мистрюкова, который дал показания против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об убийствах предпринимателей в нулевых годах.
Ранее сообщалось, что обвинение против Сергея Фургана строится на показаниях бывшего депутата Хабаровской краевой думы и директора компании «Дальпромснаб» Николая Мистрюкова. Последний в рамках сделки со следствием рассказал, что в 2004 году Фургал обратился к нему из-за недовольства деятельностью Евгения Зори, который отсудил производственный корпус завода ЖБИ-2, где базировалось его предприятие по сбору лома металла «МИФ-Хабаровск». Предприниматель был убит 29 октября 2004 года.
Сергей Фургал своей вины не признает и считает своего уголовное дело «политическим». Он также рассказал об угрозах следователя привлечь к уголовной ответственности его экс-жену и дочь, если он не признает вину.
Отметим также, что у Николая Мистрюкова был диагностирован рак нескольких органов малого таза. Член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказывала, что в СИЗО «Лефортово» Мистрюков не получает необходимой медицинской помощи и даже обезболивающего. Сам мужчина пожаловался правозащитнице, что ослеп на один глаз, а второй тоже начинает терять зрение.