Правозащитники попросили предоставить государственную защиту семи жертвам домашнего насилия
Женщины просили избрать в отношении их обидчиков «запрет определенных действий», который предусмотрен статьей 105 УПК РФ. Однако правоохранительные органы никакой защиты им не предоставили
Представители правозащитных организаций «Зона права», «Правовая инициатива» и правозащитный центр «Мемориал» обратились к уполнмоченному по правам человека при президенте России Татьяне Москальковой и зампреду комитета Госдумы по делам женщин Оксане Пушкиной с просьбой оказать помощь в предоставлении госохрану нескольким жертвам домашнего насилия.
Речь идет о семи пострадавших, которые неоднократно заявляли о насилии в полицию, сообщает «КоммерсантЪ».
Женщины просили избрать в отношении их обидчиков «запрет определенных действий», который предусмотрен статьей 105 УПК РФ. Однако правоохранительные органы никакой защиты им не предоставили.
Потерпевшие рассказали, что обидчики терроризируют их звонками, создают фейковые страницы в социальных сетях, распространяют интимные фотографии, однако силовики бездействуют под предлогом того, что абьюзеры не являются подозреваемыми или обвиняемыми.
«Власти должным образом не реагируют на заявления женщин об обеспечении их защиты от домашнего насилия, не проводят качественную оценку и управление рисками. Мы просим вас оказать содействие в защите прав и свобод наших доверительниц и способствовать получению ими необходимых мер безопасности», - говорится в заявлении правозащитников.