Семьи топ-менеджеров российских госкомпаний владеют недвижимостью в Болгарии на земле местных авторитетов
Издание «Важные истории» опубликовало расследование об элитной недвижимости в Болгарии, которая принадлежит семьям топ-менеджеров государственной корпорации «Ростех», госбанка ВТБ и госкомпании «Газпром»
Издание «Важные истории» опубликовало расследование об элитной недвижимости в Болгарии, которая принадлежит семьям топ-менеджеров государственной корпорации «Ростех», госбанка ВТБ и госкомпании «Газпром».
Апарт-комплекс с саунами, фитнес-центром и подземным гаражом находятся на землях, подконтрольных болгарской группе «ТИМ», которую называют одной из крупнейших и наиболее влиятельных криминальных организаций страны.
Журналисты издания обнаружили больше 20 апартаментов, принадлежащих российским гражданам. В списке владельцев элитной болгарской недвижимости оказались бывшая жена и сын главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, дочери и супруга бывшего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова, жена главы Ростехнадзора Алексея Алешина, зампред правления ВТБ Валерий Лукьяненко, торговый представитель России в Индии Александр Рыбас, а также функционеры «Газпрома», «Роснефти» и компаний «Ростеха».
Общая стоимость апартаментов, выкупленных на разных этапах строительства этого комплекса, составляет от 6 млн до 42 млн рублей.
Владелец курорта «Эстрея Палас» и бывший сотрудник болгарского КГБ Атанас Карагеоргиев рассказал, что апарт-комплекс находится на территории, принадлежащей группе «ТИМ», и он от них независим. Однако издание утверждает, что бизнесмен регулярно платит группе «больше, чем налог на прибыль» за инфраструктуру.
Также стоит отметить, что владельцы группы «ТИМ» в 2008 году получило от властей Татарстана половину государственной авиакомпании «Татарстан» и местного аэропорта через компанию «Химимпорт».