Депутаты предложили разрешить полицейским доставлять душевнобольных людей в больницы без решения суда
Законодательное Собрание Ленинградской области предлагает разрешить полицейским помогать врачам доставлять душевнобольных людей в клиники. Причем доставлять людей в психиатрические клиники силовики могут до принятия судом соответствующего решения
Законодательное Собрание Ленинградской области предлагает разрешить полицейским помогать врачам доставлять душевнобольных людей в клиники. Причем доставлять людей в психиатрические клиники силовики могут до принятия судом соответствующего решения.
Данная инициатива позволит врачам обращаться за помощью к сотрудникам МВД при транспортировке в клиники опасных для самих себя и окружающих пациентов, а также сбежавших из больниц и тех, кто скрывается от назначенной госпитализации, сообщает «Парламентская газета».
В настоящее время сотрудники психиатрической бригады не имеют права пользоваться помощью силовиков. Им разрешается только использование мягких лент для фиксации больного. Полицейские могут помочь врачам с опасными пациентами только при назначенной судом недобровольной госпитализации в психиатрические больницы.
В Госдуме заявили, что готовы рассмотреть инициативу ленинградских депутатов, однако нельзя допустить, чтобы у полицейских была возможность принимать решение о госпитализации того или иного гражданина вместо врачей.