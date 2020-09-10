У арестованного замминистра энергетики помимо недвижимости во Франции нашли особняк на Рублевке
Трехэтажный особняк площадью 717 кв.м. располагается в элитном поселке Николино на Рублево-Успенском шоссе. На участке помимо дома есть собственный фонтан
Обвиняемый в мошенничестве заместитель главы Минэнерго Анатолий Тихонов владеет домом на Рублевском шоссе Московской области стоимостью около 300 млн рублей.
Telegram-канал Life Shot сообщает, что трехэтажный особняк площадью 717 кв.м. располагается в элитном поселке Николино на Рублево-Успенском шоссе. На участке помимо дома есть собственный фонтан.
Поселок круглосуточно охраняется, его жители могут пользоваться лодочной станцией, пляжем и клубом с бильярдной и сигарной комнатами.
Ранее следователь по делу Анатолия Тихонова сообщил, что у него имеется недвижимость во Франции, поэтому он может скрыться из-под домашнего ареста. В итоге Басманный суд арестовал высокопоставленного чиновника на два месяца.
В рамках дела о хищении 603 млн рублей также были арестованы советник чиновника Роман Рыжов и вице-президенты АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков.