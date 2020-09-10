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Москва
10 сентября 2020, 12:38

В Москве выходец из Узбекистана на глазах у прохожих зарезал свою жену

Преступление было совершено около 6 утра 10 сентября на глазах у прохожих. Очевидцы рассказали, что мужчина напал на женщину и стал ее избивать. Прохожие вызвали полицию, однако к их приезду женщина уже скончалась

В Москве выходец из Узбекистана на глазах у прохожих зарезал свою жену

В Москве мужчина зарезал жену около торгового центра «Каширская Плаза». Злоумышленник нанес своей жертве семь ножевых ранений.

«Московский комсомолец» сообщает, что преступление было совершено около 6 утра 10 сентября на глазах у прохожих. Очевидцы рассказали, что мужчина напал на женщину и стал ее избивать. Прохожие вызвали полицию, однако к их приезду женщина уже скончалась.

В МВД сообщили, что злоумышленник нанес женщине не менее семи ударов ножом. Его удалось задержать по горячим следам. Убийцей оказался 36-летний уроженец Узбекистана, а жертвой – его 29-летняя жена. На допрос он заявил, что убил супругу из ревности.

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