В Москве выходец из Узбекистана на глазах у прохожих зарезал свою жену
Преступление было совершено около 6 утра 10 сентября на глазах у прохожих. Очевидцы рассказали, что мужчина напал на женщину и стал ее избивать. Прохожие вызвали полицию, однако к их приезду женщина уже скончалась
В Москве мужчина зарезал жену около торгового центра «Каширская Плаза». Злоумышленник нанес своей жертве семь ножевых ранений.
«Московский комсомолец» сообщает, что преступление было совершено около 6 утра 10 сентября на глазах у прохожих. Очевидцы рассказали, что мужчина напал на женщину и стал ее избивать. Прохожие вызвали полицию, однако к их приезду женщина уже скончалась.
В МВД сообщили, что злоумышленник нанес женщине не менее семи ударов ножом. Его удалось задержать по горячим следам. Убийцей оказался 36-летний уроженец Узбекистана, а жертвой – его 29-летняя жена. На допрос он заявил, что убил супругу из ревности.