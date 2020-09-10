Американские сенаторы призвали расширить санкционный «список Магнитского»
Сенаторы от Демократической партии США Боб Менендес и Бен Кардин призвали Министерство финансов США расширить антироссийские санкции в рамках «акта Магнитского»
Сенаторы от Демократической партии США Боб Менендес и Бен Кардин призвали Министерство финансов США расширить антироссийские санкции в рамках «акта Магнитского».
Сенаторы заявили, что «акт Магнитского» был принят в 2012 году, а OFAC (Офис по контролю за иностранными активами) должен был объявлять о новых санкциях к концу каждого года. Однако к настоящему времени администрация еще не расширила список попадающих под санкции за 2019 год.
«Мы призываем немедленно выпустить тщательно проработанный и заслуживающий доверия список», - заявили господа Менендес и Кардин.
Сенаторы-демократы также назвали «список Магнитского» - одним из самых эффективных механизмов, которые есть у США для того, чтобы привлечь к ответственности нарушителей прав человека в России.
Напомним, что Запад также предлагает составить «список Навального» и внести в него российских чиновников и силовиков, причастных к отравлению оппозиционного политика.