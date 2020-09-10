Жители четырех российских регионов смогут бесплатно провести газ к своим домам и дачам
В эксперименте будут участвовать Московская область, Челябинская область, Курганская область и Тюменская область. Местным жителям не придется платить за проведение газа к домам и дачам
Минэнерго сообщило о проведении эксперимента по бесплатному проведению газа гражданам. Такая модель получила название социальной концепции газификации.
В эксперименте будут участвовать Московская область, Челябинская область, Курганская область и Тюменская область. Местным жителям не придется платить за проведение газа к домам и дачам.
Право на льготу получат все жители указанных регионов, независимо от того, сколько времени они проводят на участке, который собираются газифицировать. Рреализация программы социальной газификации начнется в середине 2021 года, сообщают «Ведомости».
Финансировать данную программу планируется за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа и амортизационных отчислений газораспределительных компаний.
Отметим, что сейчас стоимость газификации участка колеблется от 45 до 280 тысяч рублей в зависимости от региона.