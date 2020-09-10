Приставы пригрозили юристу ФБК уголовной ответственностью за невыплату долга перед «поваром Путина»
Судебные приставы вручили юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь предупреждение об уголовной ответственности за невыплату долга в размере 29 млн рублей прокремлевскому бизнесмену Евгению Пригожину
Судебные приставы вручили юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь предупреждение об уголовной ответственности за невыплату долга в размере 29 млн рублей прокремлевскому бизнесмену Евгению Пригожину.
Любовь Собль написала в Twitter, что приставы вручили ей предупреждение, когда она вела ребенка в школу.
«Утро началось с того, что я веду ребенка в школу, а пристав с понятыми пытается вручить мне предупреждение об уголовной ответственности за невыплату долга в 29 млн рублей бандиту, пытавшегося в 2016 году убить моего мужа после выхода расследований о многомиллиардной коррупции», - написала Любовь Соболь.
Напомним, что ранее Евгений Пригожин выкупил долг Любови Соболь и Алексея Навального перед компанией «Московский школьник», которую СМИ связывают с бизнесменом. Такую компенсацию «Московскому школьнику» присудил суд из-за расследования ФБК о поставке некачественных продуктов питания в столичные школы.