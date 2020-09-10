10 сентября 2020, 10:46
В России за прошедшие сутки выявили 5 363 новых случая заражения коронавирусом
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло на 5 363 человека и составило 1 046 370. Число полностью выздоровевших на сегодняшний день выросло до 862 373 человек
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло на 5 363 человека и составило 1 046 370. Число полностью выздоровевших на сегодняшний день выросло до 862 373 человек.
За сутки в российских больницах скончались 128 пациентов с подтвержденным COVID-18. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 18 263 человека.
В Москве за прошедшие сутки было выявлено 695 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 169, в Санкт-Петербурге – 215, в Нижегородской области – 163, в Свердловской области – 126, в Ростовской области – 155, в Красноярском крае – 102, в Воронежской области – 110, в Саратовской области – 103, в Ставропольском крае – 129, в Ульяновской области – 108.