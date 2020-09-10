Оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в себя после отравления
Российский оппозиционер Алексей Навальный, предположительно отравленный веществом из группы «Новичок», полностью пришел в себя. Ранее врачи берлинской клиники «Шарите» вывели политика из медицинской комы и отключили его от аппарата ИВЛ
Российский оппозиционер Алексей Навальный, предположительно отравленный веществом из группы «Новичок», полностью пришел в себя. Ранее врачи берлинской клиники «Шарите» вывели политика из медицинской комы и отключили его от аппарата ИВЛ.
Немецкое издание Der Spiegel сообщает, что сейчас состояние здоровья Алексея Навального «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Издание утверждает, что оппозиционер вспомнил все события, которые предшествовали его отравлению.
Медики сообщили, что физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90 процентов, а психически он уже восстановился практически полностью.
Также сообщается, что немецкие власти увеличили число сотрудников полиции, которые охраняют клинику «Шарите».
По версии властей, Алексей Навальный был отравлен новым типом нервно-паралитического яда «Новичок», доступ к которому мог быть только у спецслужб.