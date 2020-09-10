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10 сентября 2020, 08:08

Пожар на греческом острове Лесбос уничтожил крупный лагерь для беженцев

Пожар на греческом острове Лесбос разрушил один из крупнейших лагерей для беженцев Мориа. Лагерь был рассчитан на 3 тысячи человек, но в реальности там проживало 13 тысяч беженцев

Пожар на греческом острове Лесбос уничтожил крупный лагерь для беженцев
Фото: ВВС

Пожар на греческом острове Лесбос разрушил один из крупнейших лагерей для беженцев Мориа. Лагерь был рассчитан на 3 тысячи человек, но в реальности там проживало 13 тысяч беженцев.

По данным BCC news, сейчас все постояльцы остались без крова, так как лагерь полностью сгорел.

По время пожара многие беженцы пытались уехать в портовый город Митилини, однако полицейские перекрыли близлежащие дороги, чтобы не допустить прохода мигрантов в ближайшие населенные пункты. Также сообщается о нескольких стычках между мигрантами и местными жителями, которые не давали беженцам пройти через соседнюю деревню.

Министр по вопросам миграции и убежища Греции Нотис Митаракис заявил, что пожар произошел по вине «лиц, ищущих убежища». В свою очередь начальник пожарной охраны Константинос Теофилопулос сообщил, что пожар начался одновременно в нескольких местах, а некоторые беженцы мешали пожарным ликвидировать огонь.

На прошлой неделе лагерь закрыли на карантин из-за того, что у одного сомалийского мигранта обнаружили коронавирус. Позже COVID-19 был диагностирован у 35 беженцев. Пожар вспыхнул сразу после того, как мигранты с коронавирусом отказались самоизолироваться.

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