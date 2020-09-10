Пожар на греческом острове Лесбос уничтожил крупный лагерь для беженцев
Пожар на греческом острове Лесбос разрушил один из крупнейших лагерей для беженцев Мориа. Лагерь был рассчитан на 3 тысячи человек, но в реальности там проживало 13 тысяч беженцев
Пожар на греческом острове Лесбос разрушил один из крупнейших лагерей для беженцев Мориа. Лагерь был рассчитан на 3 тысячи человек, но в реальности там проживало 13 тысяч беженцев.
По данным BCC news, сейчас все постояльцы остались без крова, так как лагерь полностью сгорел.
По время пожара многие беженцы пытались уехать в портовый город Митилини, однако полицейские перекрыли близлежащие дороги, чтобы не допустить прохода мигрантов в ближайшие населенные пункты. Также сообщается о нескольких стычках между мигрантами и местными жителями, которые не давали беженцам пройти через соседнюю деревню.
Министр по вопросам миграции и убежища Греции Нотис Митаракис заявил, что пожар произошел по вине «лиц, ищущих убежища». В свою очередь начальник пожарной охраны Константинос Теофилопулос сообщил, что пожар начался одновременно в нескольких местах, а некоторые беженцы мешали пожарным ликвидировать огонь.
На прошлой неделе лагерь закрыли на карантин из-за того, что у одного сомалийского мигранта обнаружили коронавирус. Позже COVID-19 был диагностирован у 35 беженцев. Пожар вспыхнул сразу после того, как мигранты с коронавирусом отказались самоизолироваться.