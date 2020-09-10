Тюменская прокуратура проведет проверку по факту «захвата заложников» на уроке ОБЖ в пятом классе
Ишимская межрайонная прокуратура проводит проверку в школе №2 по факту соблюдения прав учащихся во время внеклассного урока ОБЖ по теме «борьба с терроризмом». Во время урока учеников 5-го «а» класса «взяли в заложники»
Ишимская межрайонная прокуратура проводит проверку в школе №2 по факту соблюдения прав учащихся во время внеклассного урока ОБЖ по теме «борьба с терроризмом». Во время урока учеников 5-го «а» класса «взяли в заложники».
В прокуратуре «Коммерсанту» сообщили, что по данному факту организована процессуальная проверка соблюдения прав школьников при проведении мероприятий в учебном заведении. В ходе проверки будет дана правовая оценка ситуации, а также будут приняты соответствующие меры реагирования.
4 сентября в пятом классе школы № 2 провели урок по борьбе с терроризмом. Паблик «Ишим пере Подслушано» сообщается, что во время урока мужчины в камуфляжной форме, черных масках и с предметом, похожим на оружие, «взяли в заложники» школьников с целью оценить их поведение во время теракта. Родителей детей об этом уроке не предупреждали.
Подписчики паблика отметили, что во время «захвата заложников» ученику с больным сердцем стало плохо. Родители забрали его с уроков, а дома вызвали «скорую помощь».