10 сентября 2020, 07:45
В Петербурге мужчина с топором разгромил супермаркет и предложил покупателям «забрать все даром»
В Санкт-Петербурге местный житель разгромил топором гипермаркет «О’кей», расположенный на проспекте Науки. При этом мужчина предлагал другим посетителям магазина безвозмездно забрать товар
Фото: Общественная служба новостей
В Санкт-Петербурге местный житель разгромил топором гипермаркет «О’кей», расположенный на проспекте Науки. При этом мужчина предлагал другим посетителям магазина безвозмездно забрать товар.
Издание «Мегаполис» со ссылкой на очевидцев сообщает, что мужчина с топором громил в магазине полки, швырял товары и кричал «Запомните этот день!», «Берите все даром!».
Охранники магазина задержали хулигана и передали его полицейским. Сотрудники гипермаркета и покупатели в результате инцидента не пострадали.