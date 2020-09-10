В Феодосии сотрудникам медцентра не выплатили «ковидные» деньги и пригрозили увольнением
Сотрудники Феодосийского медицинского центра не получили обещанные выплаты за работу с коронавирусными пациентами, хотя руководство учреждения отчиталось на сайте центра о выплате стимулирующих надбавок в полном объеме
Сотрудники Феодосийского медицинского центра не получили обещанные выплаты за работу с коронавирусными пациентами, хотя руководство учреждения отчиталось на сайте центра о выплате стимулирующих надбавок в полном объеме.
Об отсутствии положенных выплат сообщает издание Readovka со ссылкой на аудиозапись совещания по вопросам выплат и предоставленные медиками зарплатные квитки. Медики также рассказали журналистам, что когда они написали жалобу на имя руководства центра, им стали угрожать увольнением.
На первую жалобу руководство ответило сотрудникам, что «нет такого понятия, как „оплата за риск“, а есть только „оплата за контакт“». Тогда работники вступили в независимый профсоюз «Альянс врачей» и составили письменное обращение на имя руководства. Начальство в ответ на новое обращение заявило, что им проще «избавиться» от недовольных сотрудников, чем «читать их писульки и отвечать на вопросы».
«Сейчас они создали комиссию, которая действует абсолютно незаконно. Привели какого-то человека, который якобы из прокуратуры, и теперь он переписывает наши данные, информацию из журналов и карт пациентов. Последнее — это же нарушение медицинской тайны!», - рассказали медики.