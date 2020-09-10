Немецкие специалисты установили, что Алексея Навального отравили новым типом «Новичка»
Алексея Навального отравили новым типом нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit со ссылкой на анализы, которые были проведены Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии
Алексея Навального отравили новым типом нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit со ссылкой на анализы, которые были проведены Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии.
По словам специалистов, новый яд должен отравлять человека медленнее, чем ранее известные виды «Новичка». Германия подозревает, что один из сотрудников ФСБ, следивших за Навальным, или специально направленный агент спецслужб обрызгал ядом чай или чашку, из которой пил оппозиционер.
По версии немецких спецслужб, российские силовики рассчитывали, что Навальный погибнет на борту самолета Томск - Москва. Однако пилоты экстренно посадили лайнер в Омске, а врачи скорой помощи сразу определили отравление и ввели оппозиционеру атропин. Это спасло политику жизнь.
Немецкие специалисты считают, что операцию с таким ядом могут провести только спецслужбы. Само существование нового вида «Новичка» исключает других отравителей, поскольку создание этого яда требует наличия специальной лаборатории. Немецкие службы также считают немыслимым, чтобы в России на глазах у ФСБ действовала спецслужба какого-либо другого государства.
Также сообщается, что Германия передала результаты анализов оппозиционера Алексея Навального в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).