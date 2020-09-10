Задержанный замминистра энергетики оказался владельцем недвижимости во Франции
Заместитель министра энергетики России Анатолий Тихонов, обвиняемый в хищении 603 млн рублей, владеет недвижимостью во Франции. Об этом стало известно во время заседания в Басманном райсуде
Заместитель министра энергетики России Анатолий Тихонов, обвиняемый в хищении 603 млн рублей, владеет недвижимостью во Франции. Об этом стало известно во время заседания в Басманном райсуде.
Следователь по делу о крупном мошенничестве в Минэнерго сообщил суду, что у Анатолия Тихонова имеется недвижимость на территории Франции, поэтому чиновник может скрыться от следствия. Кроме того, по указанию чиновника его близкое окружение оказывает давление на свидетелей.
Согласно проекту «Декларатор», площадь французской недвижимости замминистра энергетики составляет 147,6 кв.м.
Напомним, Анатолий Тихонов был задержан 8 сентября в рамках дела о крупном мошенничестве на 603 млн рублей, которые были выделены Российскому энергетическому агентству Минэнерго России на создание информационной системы.