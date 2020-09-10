10 сентября 2020, 02:12
В Сургуте на реке Черная в результате столкновения баржи и катера погибли четыре человека
Водитель катера погиб на месте. По словам очевидцев, мужчину зажало в салоне катера. Еще троих человек смогли достать из воды, но реанимировать их не удалось. Среди тех, кто находился на барже, пострадавших нет
Фото: СургутИнформ.ТВ
В Сургуте на реке Черная столкнулись баржа и пассажирский катер. Вице-мэр города Алексей Жердев сообщил, что в результате происшествия погибли четыре человека.
На пассажирском катере находились восемь человек. Четверо из них пострадали, четверо погибли. «Известия» сообщают, что среди пострадавших пассажиров был ребенок в возрасте трех лет.
Водитель катера погиб на месте. По словам очевидцев, мужчину зажало в салоне катера. Еще троих человек смогли достать из воды, но реанимировать их не удалось. Среди тех, кто находился на барже, пострадавших нет.
По предварительной информации, катер шел на высокой скорости и врезался в пришвартованную у берега плоскодонную баржу.