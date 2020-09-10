Власти Петербурга закрыли Мариинскую больницу из-за вспышки коронавируса
Отметим, что с Мариинская больница возобновила плановый прием пациентов во все отделения 25 июля. До этого в больницу госпитализировали только коронавирусных пациентов
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу приняло решение о закрытии Мариинской больницы из-за вспышки коронавирусной инфекции в медучреждении.
Городское издание «Мой район» сообщает, что в Мариинской больнице выявили как минимум 250 пациентов с COVID-19. При этом минимум треть из них заразились коронавирусом непосредственно в медучреждении.
По данным издания, сейчас в отделении для коронавирусных больных на 80 коек находятся 103 пациента.
Отметим, что с Мариинская больница возобновила плановый прием пациентов во все отделения 25 июля. До этого в больницу госпитализировали только коронавирусных пациентов.