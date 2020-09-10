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Экономика
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
10 сентября 2020, 01:11

Частный сектор с начала 2020 года вывез из России за границу почти 35 млрд долларов

Частный сектор с начала 2020 года вывез из России в 1,7 раза больше денег, чем за тот же период 2019 года. В Центробанке РФ причиной бегства капитала назвали снижение обязательств банков и прочих секторов перед нерезидентами

Частный сектор с начала 2020 года вывез из России за границу почти 35 млрд долларов

Частный сектор с начала 2020 года вывез из России в 1,7 раза больше денег, чем за тот же период 2019 года. В Центробанке РФ причиной бегства капитала назвали снижение обязательств банков и прочих секторов перед нерезидентами.

По данным финансового регулятора, за первые восемь месяцев 2020 года этот показатель составил 34,8 млрд долларов. Для сравнения, в январе-августе 2019 года чистый вывоз капитала частным сектором был на уровне 20 млрд долларов. Всего в 2019 году за границу было вывезено 26,7 млрд долларов.

В 2018 году этот показатель составил 63 млрд долларов.

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