МИД России заявил решительный протест послу Германии из-за ситуации с Алексеем Навальным
Министерство иностранных дел России заявило решительный протест послу Германии в РФ в связи с заявлением немецкого руководства по ситуации с отравлением Алексея Навального
Министерство иностранных дел России заявило решительный протест послу Германии в РФ в связи с заявлением немецкого руководства по ситуации с отравлением Алексея Навального.
Немецкому послу был заявлен решительный протест в связи с выдвижением правительством ФРГ «голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Алексея Навального». МИД также обвинил германские власти в использовании данной ситуации для дискредитации России на международной арене.
Москва также потребовала от Берлина предоставить российским следственным органам всех медицинских данных по делу Навального, включая биоматериалы политика, результаты экспертиз и пробы анализов, «с целью их комплексного изучения и проверки российскими специалистами».
Отсутствие вышеупомянутых материалов будет расценено как «отказ правительства Германии от установления истины в рамках объективного расследования, а его прежние и дальнейшие действия в связи с Алексеем Навальным», что чревато «серьезным осложнением международной ситуации».
Напомним, что власти Германии со ссылкой на данные военных вирусологов считают, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», а российские власти причастны к этому преступлению.