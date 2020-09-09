ФБК опубликовал расследование о загородных домах и зарубежных квартирах семьи главы Татарстана
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование об имуществе семьи президента Татарстана Рустама Минниханова, а также семьи его предшественника Минтимера Шаймиева. Речь в расследовании идет о частных домах, загородных резиденциях и квартирах за границей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование об имуществе семьи президента Татарстана Рустама Минниханова, а также семьи его предшественника Минтимера Шаймиева. Речь в расследовании идет о частных домах, загородных резиденциях и квартирах за границей. Общая стоимость упомянутых в расследовании объектов оценивается в несколько миллиардов рублей.
Основная часть имущества семьи Рустама Минниханова записана на компанию его супруги Гульсины Миннихановой. Ей принадлежит гостиничный комплекс «Лучано» в центре Казани, долю в котором в 2016 году за 2,2 млрд рублей выкупил кипрский офшор «Сантерна» Рубена Варданяна. Из опубликованных ФБК документов следует, что сразу после завершения сделки Варданян обесценил долю в спа-комплексе в пять раз по сравнению со стоимостью покупки. Позже он вложил в уставный капитал «Лучано» еще 10 млн долларов, но долю свою не увеличил.
Подозрительные обмены борцы с коррупцией обнаружили и в других сделках, связанных с Миннихановыми. Например, в 2019 году ООО «Лучано СПА» выкупило в центре Казани землю площадью 12 тысяч метров у фирмы бывшего мэра города Камиля Исхакова за 165 млн рублей. Через три недели ее стоимость была переоценена более чем в три раза - до 560 млн рублей.
Странным образом у семьи Минниханова появился и дом площадью 1578 кв.м. в одном из самых дорогих районов Казани. Согласно договору мены в обмен на нежилые помещения этот дом передал фирме жены главы Татарстана крупнейший застройщик региона. Стоимость этого дома ФБК оценивает в миллиард рублей.
На родственников семьи Минниханова и их компании записаны соседний дом стоимостью около 200 млн рублей, загородная резиденция с вертолетной площадкой и бассейном в 20 километрах от Казани и дача на берегу Волги, которую построили на месте бывшего детского лагеря. К даче семьи Минниханова примыкает вертолетная площадка, которую по документам республике Татарстан подарила компания «Татнефть».
Но и это еще не вся недвижимость семьи Минниханова. Им принадлежат две квартиры во Франции стоимостью больше миллиона евро, квартира в Дубае стоимостью около миллиона долларов и апартаменты на Красной площади в Москве за 220 млн рублей.
Также сообщается, что сам Рустам Минниханов регулярно летает на частном самолете Falcon 8X, принадлежащем ПАО «Татнефть», а каждый Новый год устраивает себе рабочие визиты в Дубай, где «по случайному совпадению» у семьи чиновника есть своя квартира.
Борцы с коррупцией заметили у некоторых членов семьи Миннихановых любовь к дорогостоящим часам. Так, внук сестры жены Минниханова в возрасте 12 лет на одном из снимков в Instagram изображен в часах Hublot и Breguet стоимостью более миллиона рублей каждые. Причем часы разных люксовых марок ребенок носит на руке одновременно. Кроме того, мальчик учится в Швейцарии в престижном учебном заведении. Сам губернатор имеет внушительную коллекцию люксовых часов. На фотографиях разных лет ФБК насчитал на руках президента Татарстана 12 моделей часов премиальных брендов общей стоимостью свыше 107 млн рублей.