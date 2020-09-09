Фанату ЦСКА, который во время матча вывесил флаг Белоруссии, запретили посещать спортивные мероприятия
Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на 3 тысячи рублей болельщика ЦСКА Дмитрию Голембевскому, который вывесил на стадионе флаг Белоруссии
Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на 3 тысячи рублей болельщика ЦСКА Дмитрию Голембевскому, который вывесил на стадионе флаг Белоруссии. Футбольному фанату также запретили целый год посещать матчи.
«Апология протеста» сообщает, что Дмитрия Голембевского и других фанатов задержали 15 августа после футбольного матча между ЦСКА и «Тамбовом». Болельщики скандировали «Жыве Беларусь!», после того как белорусский нападающий Илья Шкурин забил гол.
В суде Голембевский заявил, что с помощью белорусского флага хотел «проявить солидарность с жертвами произвола со стороны силовиков». Правонарушением он свои действия не считает.