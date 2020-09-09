Свердловский арбитраж подтвердил нарушения при производстве российских аппаратов ИВЛ
Арбитражный суд Свердловской области признал Уральский приборостроительный завод (входит в госкорпорацию «Ростех») виновным в нарушении требования работы по лицензии во время производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М»
Арбитражный суд Свердловской области признал Уральский приборостроительный завод (входит в госкорпорацию «Ростех») виновным в нарушении требования работы по лицензии во время производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М».
Таким образом, суд признал правоту регионального управления Росздравнадзора, которое требовало привлечь УПЗ к административной ответственности за реализацию недоброкачественных медицинских изделий.
Ранее Росздравнадзор выявил нарушения производственных процессов, а также несоответствие медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М» эксплуатационной и технической документации. При этом экспертиза не установила прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями аппаратов ИВЛ, которые привели к пожарам в больницах Москвы и Петербурга и гибели пациентов.
Напомним, 9 мая 2020 года пожар произошел в одном из корпусов больницы имени Спасокукоцкого в Москве, где лечат пациентов с коронавирусом COVID-19. В отделении реанимации загорелся российский аппарат ИВЛ «Авента-М». В результате пожара погиб один человек, трое пострадали.
11 мая пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где также загорелся аппарат «Авента-М». В петербургской больнице погибли пять человек.