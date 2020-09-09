Общественники попросили Минтранс ужесточить контроль за каршерингом из-за роста числа ДТП
Директор Института развития правового общества (ИРПО) Дарья Гладыш обратилась к главе Минтранса Евгению Дитриху с просьбой ужесточить контроль в отношении сервисов краткосрочного проката автомобилей (каршеринг) в связи с ростом числа ДТП
Директор Института развития правового общества (ИРПО) Дарья Гладыш обратилась к главе Минтранса Евгению Дитриху с просьбой ужесточить контроль в отношении сервисов краткосрочного проката автомобилей (каршеринг) в связи с ростом числа ДТП по причине неисправности узлов и агрегатов машин.
По словам Дарьи Гладыш, ежегодно число арендаторов каршеринга увеличивается на 12-15%. Из них краткосрочной арендой пользуются 69% водителей, уже имеющих собственный автомобиль, что сокращает количество поездок на личном транспорте в два-три раза. Это положительно сказывается на дорожной, а также экологической обстановке города, сообщает РБК.
Однако есть и плохие новости. Так, в 2019 году число ДТП с участием каршеринговых автомобилей возросло на 242% по сравнению с 2018 годом. Гладыш считает, что одной из причин этого являются технические неисправности арендуемого транспортного средства.
По правилам, арендатор производит визуальный осмотр автомобиля исключительно своими, подтверждает его исправность (как визуальную, так и техническую) через мобильное приложение и начинает движение. Но в реальности техническое состояние и иные изъяны транспортного средства можно обнаружить уже после начала движения.
Если же прокатный автомобиль попадет в аварию и будет выявлен факт его заведомой технической неисправности, то виновным в ДТП признают водителя.
Дарья Гладыш просит Минтранс законодательно закрепить ответственность владельцев каршеринговых компаний за техническое состояние транспортных единиц автопарка сервиса и снизить порог прохождения каршеринговыми автомобилями планового техосмотра до 5 тысяч километров либо раз в квартал.