В Москве началась пострегистрационная вакцинация против коронавируса
В Москве в рамках пострегистрационного исследования началась вакцинация против коронавируса COVID-19. Об этом сообщила вице-мэр столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова
В Москве в рамках пострегистрационного исследования началась вакцинация против коронавируса COVID-19. Об этом сообщила вице-мэр столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.
По словам чиновницы, первые участники третьего этапа испытаний уже сделали прививки.
Пострегистрационные исследования отечественной вакцины от коронавируса проходят на базе московских поликлиник №2, №220 и №62.
Всего в исследовании вакцины «Спутник V» примут участие 40 тысяч человек. Все добровольцы должны быть совершеннолетними, иметь московский полис ОМС, не быть в числе переболевших коронавирусом и не иметь симптомов ОРВИ за две недели до и во время вакцинации. Также у них не должно было быть контактов с зараженными коронавирусом лицами.