Минтранс отказался отменять или замораживать тариф системы «Платон» в связи с коронавирусом
Директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Григорий Волков заявил об отказе властей заморозить или отменить тариф системы взимания платы с большегрузов «Платон» в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса
Директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Григорий Волков заявил об отказе властей заморозить или отменить тариф системы взимания платы с большегрузов «Платон» в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
В беседе с агентством ТАСС чиновник из Минтранса заявил, что попытки приостановить или отменить «Платон» могут решить только точечно решить чьи-то финансовые проблемы. Однако с точки зрения экономической цепочки, это принесет намного больший вред, потому что придется остановить дорожные работы и финансирование строительных компаний.
«О повышении его речи сегодня не идет, но о том, чтобы его снижать, конечно, тоже не задумываемся», - заявил Григорий Волков.
Ранее в правительстве отказывались приостанавливать работу системы «Платон» на время пандемии коронавируса под предлогом того, что эта система является источником достоверной и юридически значимой статистики для контроля и мониторинга грузоперевозок во время пандемии коронавируса.