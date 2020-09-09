В России аптеки могут исчезнуть с первых этажей жилых домов из-за новой инициативы Роспотребнадзора
Роспотребнадзор разработал новые санитарные нормы и правила для аптечных организаций, из-за которых аптеки могут исчезнуть с первых этажей жилых домов. Эксперты считают, что ужесточение правил работы аптек спровоцирует рост цен на лекарства
Роспотребнадзор разработал новые санитарные нормы и правила для аптечных организаций, из-за которых аптеки могут исчезнуть с первых этажей жилых домов. Эксперты считают, что ужесточение правил работы аптек спровоцирует рост цен на лекарства.
По данным «Известий», Роспотребнадзор предлагает ужесточить правила, которые регулируют доставку товара грузовым транспортом к точке реализации лекарств. В этой связи аптеки должны иметь специальную площадку, оборудованную козырьком или навесом. При этом нельзя располагать такой объект под окнами квартир.
Фактически в санитарных правила речь идет о запрете размещения аптек на первых этажах жилых домов. При этом Роспотребнадзор не провел анализ последствий нового регулирования работы аптечных организаций. В частности, ведомство не проанализировало, сколько аптек в России будут вынуждены закрыться, если предлагаемые правила вступят в действие.
Исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина сообщила, что в основном товар доставляется в аптеки именно на грузовом транспорте. Для организации разгрузочно-погрузочных площадок нужно разрешение собственников здания, а они могут не дать своего согласия. В крупных городах компании могут подыскать себе альтернативные варианты, а небольших населенных пунктах это не всегда возможно. Инициатива Роспотребнадзора может привести к закрытию аптек, сужению конкуренции и повышению цен на лекарственные препараты.