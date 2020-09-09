09 сентября 2020, 13:37
СКР предъявил замглавы Минэнерго РФ обвинение в особо крупном мошенничестве
Следственный комитет РФ предъявил обвинение заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову в особо крупном мошенничестве. Чиновник был задержан 8 сентября после обысков
Следственный комитет РФ предъявил обвинение заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову в особо крупном мошенничестве. Чиновник был задержан 8 сентября после обысков.
Согласно материалам следствия, замминистра Анатолий Тихонов причастен к хищению 603 млн рублей, выделенных ведомством Российскому энергетическому агентству на создание информационной системы.
В ходе расследования было установлено, что к хищению были также причастны советник Анатолия Тихонова Роман Рыжков, а также вице-президенты АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков. Все они задержаны.